Ganze Familie wurde aus dem Golfcart geschleudert

Eine 62-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 7.50 Uhr nicht am Golfplatz, sondern im Ortsgebiet von Weyregg am Attersee mit einem Golfcart auf der Gahbergstraße Richtung Ortszentrum. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre 40-jährige Tochter und deren Kinder – zehn, acht und zwei Jahre alt.