Ganze Familie wurde aus dem Golfcart geschleudert

Ungewöhnlicher Unfall am beschaulichen Attersee: In Weyregg (OÖ) war eine 62-jährige Einheimische mit ihrer Tochter und den drei Enkeln mit einem Golfcart unterwegs. In einer Kurve verlor sie die Herrschaft über das Wagerl, alle fünf Passagiere wurden auf die Straße geschleudert.
Eine 62-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 7.50 Uhr nicht am Golfplatz, sondern im Ortsgebiet von Weyregg am Attersee mit einem Golfcart auf der Gahbergstraße Richtung Ortszentrum. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre 40-jährige Tochter und deren Kinder – zehn, acht und zwei Jahre alt.
Alle mussten ins Krankenhaus
In einer Rechtskurve ließ sich das Golfcart nicht mehr entsprechend bremsen und kam ins Schleudern. Dadurch fielen alle aus dem Fahrzeug, stürzten auf die Straße und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Sie wurden nach der notärztlichen Versorgung in Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
