„Akut-Milliarde“ zur Rettung der Gemeindebudgets

Neuverhandlung beim Gipfel

Der Finanzhilfe-Appell an den Bund wird laut SPÖ als Antrag in der nächsten Sitzung im Landtag eingebracht. Am 25. März steht der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einberufene „Gemeinde-Gipfel“ bevor. Wird es ein Maßnahmenpaket ohne Müllverband-Deal geben? „Beim Gipfel wird neu verhandelt. Alle Details werden danach ganz frisch der Öffentlichkeit präsentiert“, teilt Fürst mit.