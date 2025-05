Die Befreiung vom NS-Regime begann im Burgenland

Schon nach Tagen endet die Ära als Bürgermeister

So rasch wie möglich will die Bevölkerung wieder ein „normales Leben“ führen, die Zeit ist aber geprägt von großer Sorge und Unsicherheit. Der Wille zum Neuaufbau einer funktionierenden Administration ist stets da, doch der Weg erscheint hart und gepflastert mit Hürden. Einen Alleingang wagt Johann Wiesinger senior. Am 8. April 1945 erklärt er sich selbst zum Bürgermeister, nachdem sechs Tage zuvor die Rote Armee in Rust einmarschiert ist. Im ersten Protokoll der Gemeindeverwaltungssitzung am 21. April wird sein Amt als provisorischer Stadtchef bestätigt, schon nach der zweiten Sitzung am 2. Mai ist die Ära jäh zu Ende. Was dahinter steckt, bleibt ein Geheimnis. „Differenzen mit den Besatzern“, wird vermutet.