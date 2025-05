Sparkurs vom Bund gefährdet Nationalpark-Projekte

Österreich hat ein großes Minus auf dem Konto. Deshalb wird gespart. In den diversen Sparplänen dürfte auch der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel aufscheinen. Es gäbe zwar noch nichts Konkretes, aber man höre so einiges, hieß es beim Besuch von Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner am Dienstag. Kolportiert wird, dass es weniger für das Naturjuwel geben könnte – und das würde ein grober Einschnitt in die Projekte des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel bedeuten. Denn wird diese Kürzung Realität, ist die Reduktion des Bildungsprogramms für Kinder nötig. Auch geplante Renaturierungsmaßnahmen müssen neu geprüft werden.