Zwei Haubenköche angelten sich das Seerestaurant

„Wie im Urlaub“

Am Donnerstag öffnet das Seerestaurant by Stadler & Thomas seine Pforten. Die Vision der Hausherrn: hochwertige Küche in entspannter Atmosphäre – direkt am Wasser, mitten in der Natur. „Unsere Gäste sollen sich wie im Urlaub fühlen“, verraten die Gastgeber.