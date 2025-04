Bad Sauerbrunn wehrt sich gegen die Pleite

Die Argumentation der ÖVP steht im Mittelpunkt der Kritik. Für Hutter ist es weit hergeholt, dass in den 50er-Jahren drei Gemeinden in Österreich in die Insolvenz geschlittert waren, für Hoffmann kleinkariert und wenig zukunftsorientiert, dass jeder Gemeinderat mit seinem Privatvermögen haftbar sei. „Dafür hätte die ÖVP in Kauf genommen, dass regionale Betriebe im Falle einer Insolvenz nur einen Bruchteil ihrer offenen Forderungen erhalten hätten“, spricht Hoffmann von fehlender wirtschaftspolitischer Verantwortung.