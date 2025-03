Diese Fallen lauern beim Städtetrip mit dem Auto

Kurzer Städtetrip mit dem Auto gefällig? Wer mit dem Pkw etwa nach Mailand fährt, muss ab der italienischen Grenze abhängig von der gewählten Strecke mit Mautkosten zwischen 24,8 bis 36 Euro rechnen. Nicht die einzigen Kosten, die auf Auto-Urlauber im Süden und anderswo zukommen

Mailand

Weiters wird in der italienischen Modemetropole eine City-Maut von 7,50 Euro eingehoben. „Im gesamten Stadtgebiet gilt eine sogenannte ZTL-Zone (Zona a Traffico Limitato) mit speziellen Einfahrtbeschränkungen. Sollte sich das Hotel in dieser Zone befinden, empfiehlt es sich, frühzeitig eine entsprechende Einfahrgenehmigung zu beantragen“, erklärt Yvette Polasek, ÖAMTC-Reiseexpertin. Dieselautos mit der Abgasnorm Euro 0-5 sowie Benziner mit der Norm Euro 0-3 dürfen nicht in die Stadt. Weiters gilt auf den Autobahnen A36 sowie A33, A59 und A60 das Fee-Flow-System: Nach digitaler Registrierung wird die Maut automatisch abgebucht.