Übersehener Lkw bedeutete für Autofahrerin den Tod

Am Donnerstag war es kurz vor 14 Uhr, als der Lkw-Zug eines Frankenburgers (34) sich in der Ortschaft Breitenschützing in Schlatt der Ausfahrt der „Linzer Straße“ näherte, als er Richtung Schwanenstadt unterwegs war. Und der Lenker einen Suzuki Swift sah, der sich der Kreuzung näherte.