Arnautovic: „Werde meine Karriere hier beenden!“

Der 125-fache ÖFB-Internationale (41 Tore) wurde am vergangenen Montag beim serbischen Doublesieger als ablösefreier Neuzugang präsentiert, nachdem sein Vertrag bei Inter Mailand ausgelaufen war. Bei Roter Stern erhielt Arnautovic einen Zweijahresvertrag, der ihm pro Jahr netto 2,5 Millionen Euro einbringt. Zuvor hatte auch Rapid Interesse am Angreifer gezeigt und ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro brutto plus Boni geboten, schlussendlich aber bekamen die Serben den Zuschlag.