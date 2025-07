Rauch im Triebwerk zwingt Flugzeug zur Notlandung

Großeinsatz am Hamburger Flughafen: Eine Boeing der niederländischen Fluglinie KLM meldete am Donnerstag Rauch in einem Triebwerk und leitete sofort eine Notlandung ein. Die Maschine war auf dem Weg von Amsterdam nach Stockholm. Der Einsatz zog Konsequenzen für den gesamten Flugbetrieb nach sich.