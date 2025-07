FC Wacker-Trainer: „Werden jede Chance nutzen!“

Keine Tickets mehr gibt es auch am Sonntag im Tivoli Stadion in Innsbruck. Der FC Wacker empfängt in der ersten Cup-Runde den SK Rapid Wien. „15.723 Karten haben wir verkauft – und das in zwölf Stunden. Das ist natürlich Wahnsinn. Nach 15 Jahren ist das Tivoli somit endlich wieder ausverkauft“, strahlten Hannes Rauch, Präsident des FC Wacker Innsbruck, und Trainer Sebastian Siller. Sie waren gestern auf Einladung der „Krone“ beim ATP-Sandplatzturnier dabei.