Warum Comeback von KTM kaum jemanden kalt lässt

Mehr als 2,4 Milliarden Euro Schulden hatte KTM aufgebaut. Nach dem grünen Licht für den Sanierungsplan fehlt zwar derzeit noch die Klarheit, wer als Investor einsteigt und damit auch das Kapital für die Quote an die Gläubiger zuschießt, die Produktion in Mattighofen lief aber wieder an. Das Comeback des Motorradherstellers lässt kaum jemanden kalt. Warum?