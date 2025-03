Nach Pleite: KTM-Comeback mit vielen Fragezeichen

Es ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Normalität – und doch bleiben viele Fragezeichen. 94 Tage nachdem bei KTM die Motorradproduktion in Mattighofen in die Zwangspause geschickt wurde, beginnt am Montag die Hochlaufphase der Montagelinien. Im Hintergrund laufen bei den zuletzt in die Insolvenz geschlitterten Oberösterreichern die Investorengespräche auf Hochtouren.