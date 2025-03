„Manchen fiel daheim schon die Decke auf den Kopf“

Montag früh in die Arbeit gehen – was für Millionen Österreicher normal ist, war es für die Beschäftigten von KTM zuletzt gar nicht. Der Stillstand in der Motorradmontage in Mattighofen hatte rund 1000 Produktionsmitarbeiter seit Mitte Dezember zum Nichtstun verdammt. Jetzt wurde die Hochlaufphase gestartet.