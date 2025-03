Markt boomt: Zahl gebrauchter E-Autos verdreifacht

Tesla-Modelle weiterhin stark nachgefragt

Tesla Model 3, Model S sowie Model Y gehörten 2024 zu den Top 5 der am meisten nachgefragten gebrauchten Elektroautos in Österreich. AutoScout24 verzeichnet aktuell noch keinen Einbruch bei der Nachfrage nach Tesla-Modellen. Insgesamt hat in den vergangenen Monaten die Nachfrage nach allen gebrauchten Tesla Modellen stark angezogen. Die Preise sind im selben Zeitraum im üblichen Rahmen etwas gefallen, da einerseits mehr Bestand am Markt vorhanden ist und andererseits auch mehr ältere Fahrzeuge zum Kauf angeboten werden.