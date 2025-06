Bundesliga-Plan steht: Sturm eröffnet gegen LASK

Rapid gegen Linz, Austria gegen GAK

Erst am Sonntag steigen die Wiener Klubs ins Geschehen ein. Rapid hat Blau-Weiß Linz zu Gast, die Austria tritt beim GAK an. Richtig spannend wird es Ende September. Da matchen sich in der 7. Runde in Wals-Siezenheim Salzburg und Sturm. Eine Woche später geht in Hütteldorf im Allianz Stadion das erste Wiener Saisonderby über die Bühne. Die letzten Spiele vor Weihnachten und der Winterpause sind am 14. Dezember angesetzt.