VW Tayron und Skoda Kodiaq: Brüder im Vergleich

Undurchsichtige Preisgestaltung

Bei den Preisen gönnt sich VW etwa 4000 Euro Aufschlag - ausstattungsbereinigt. In der Preisliste ist das so nicht auf den ersten Blick erkennbar: Weil der Kodiaq schon in der Basis sehr viel Sonderausstattung an Bord hat, liegen die Grundpreise durch die Bank sogar über denen des VW Tayron.