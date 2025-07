„Nicht im Auto!“ Verstappen teilt gegen Chefs aus

„68 Punkte Rückstand sind viel, aber nicht unmöglich. Wir bringen ja noch für Ungarn was. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt“, tönte so auch Chefberater Helmut Marko zuletzt bei Sky nach dem Sprinterfolg des Niederländers in Spa. Parolen und Erwartungen, die bei Verstappen aber nicht gut ankommen. Denn, der noch amtierende Weltmeister antwortet gereizt auf die Ansage: „Helmut sitzt nicht im Auto“, teilt er nach dem Rennwochenende aus.