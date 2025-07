Öffentliche Prozession für Ozzy Osbournes Sarg

Erst vor wenigen Wochen hatte Ozzy bei seinem letzten Auftritt beim „Back to the Beginning“-Konzert in Villa Park vor über 42.000 Fans noch einmal Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal seit 2005 stand er dort wieder mit seinen ursprünglichen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward auf der Bühne – zurück in jener Stadt, in der Black Sabbath vor 56 Jahren gegründet wurde. Nun kehrt er ein letztes Mal dorthin zurück – auf seinem Weg in die Rock’n’Roll-Ewigkeit.