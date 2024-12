Skoda Kodiaq: Familienfreund zwickt nur im Detail

Fahrzit:

Der Skoda Kodiaq ist auch in zweiter Generation ein solides Raumschiff für Familien mit guten Fahreigenschaften (abgesehen von der Bremse). Im Detail stören Kleinigkeiten wie die billige Rückfahrkamera oder auch das durchgehende Leuchtenband am Heck, das nicht leuchtet. Andererseits ist praktisch alles an Ausstattung erhältlich, was das VW-Regal hergibt, bis zu den herrlichen Matrix-LEDs. Bei der Garantie ist Skoda spendabler und gibt fünf Jahre bis 100.000 Kilometer.