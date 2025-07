Sturz zwischen Zug und Steig: Ärztekampf um Opfer

„Der Patient ist in einem sehr schlechten Zustand. Er hat bei seinem Sturz zwischen den Bahnsteig und den Zug sehr schwere Brustkorbverletzungen erlitten und liegt auf unserer Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf, ist auch intubiert.“ So beschreibt Georg Mattiassich, seit einem halben Jahr ärztlicher Leiter des Linzer Unfallkrankenhauses, den lebensbedrohlichen Gesundheitszustand jenes 65-Jährigen aus Haid, der mit seinem ebenso ungewöhnlichen wie erschreckenden Unfall am Freitagabend für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte.