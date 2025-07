Felssturz in den Dolomiten – Wanderwege gesperrt

Aufräumarbeiten in Niederösterreich

Am vergangenen Samstag hat sich auch ein Felssturz auf der B34 bei Gars am Kamp (Niederösterreich) ereignet. Rund 20 Kubikmeter Gesteinsmaterial waren auf der Kamptal Straße gelandet, am Montag liefen die Aufräumarbeiten noch. Die verhängte Sperre dürfte ungefähr zwei Wochen dauern.