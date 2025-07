Ökonomen sehen Zoll-Deal mit den USA skeptisch

Schwaches Wirtschaftswachstum

„Ich denke, was das reine BIP betrifft, wird man im Bereich von 0,1 Prozent bis 0,2 Prozent bleiben“, sagte Reiter in Bezug auf Österreichs Wirtschaftswachstum. In der gesamten EU könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst mit 0,4 Prozent niedrigeren Preisen rechnen, die Produktion dürfte um 0,3 Prozent sinken.