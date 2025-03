OÖ. Stiftskonzerte mit Debüts und Star-Dirigenten

Dichte an Künstlerdebüts

Es gibt mehrere Oberösterreich-Debüts. Etwa das erst vor einem Jahr gegründete Damen-Ensemble von Wiener Philharmonikerinnen, „La Philharmonica“ – bisher erst in Wien umjubelt – sowie das von jungen Berliner Philharmonikern gebildete Varian Fry Quartett und das tschechische Instrumental- und Vokal-Ensemble „Collegium 1704“. Ihr Debüt in Oberösterreichs klösterlichen Barocksälen feiern auch die litauische Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla mit der Kremerata Baltica, und der französische Pianist Lucas Debargue.