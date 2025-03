Aris Argiris: „Holländer hat viel mit mir zu tun“

Aris Argiris, ein großartiger Opernsänger aus Athen, singt den geisterhaften Kapitän in der Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ am Linzer Musiktheater. Er gibt in der bejubelten Inszenierung dem mysteriösen Seefahrer reale Facetten. Die Rolle ist für ihn persönlich eine große Chance; im „Krone“-Talk schwärmt er aber auch über seinen Lieblingsimbiss in Österreich.