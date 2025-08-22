In Kurve stieß Auto frontal gegen Radlerbub (12)

Schon wieder wurde ein Bub im Straßenverkehr schwer verletzt. Ein Auto stieß in einer Kurve in Pramet fast frontal und ungebremst gegen den Zwölfjährigen. Er wurde gegen die WIndschutzscheibe geschleudert.
Eine 47-Jährige fuhr am Donnerstag um 14.55 Uhr mit ihrem Auto in Pramet auf der Gemeindestraße Großpiesenham in Fahrtrichtung Badesee. Zur selben Zeit fuhren ein Zwölfjähriger und sein gleichaltriger Freund mit ihren Fahrrädern in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve kollidierte die 47-Jährige beinahe frontal und ungebremst mit dem Zwölfjährigen. Dieser prallte durch die Kollision gegen die Windschutzscheibe des Pkw.
Der Freund rief die Eltern an
Der Freund des Verunfallten verständigte dessen Eltern, welche die Rettungskette in Gang setzten. Der Bub wurde nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettung und dem Notarzt mit dem Rettungshubschrauber „Europa 3“ in das Klinikum Wels geflogen. Alle drei Beteiligten stammen aus dem Bezirk Ried.
