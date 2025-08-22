Krankmeldung kostete Patienten in Linz 45 Euro

„Das war ein echter Spießrutenlauf“ – am Ende gab ein 41-jähriger Linzer auf, einen Kassenarzt zu finden, der bereit wäre, ihm eine Krankmeldung zu schreiben. Denn als der Kleinmünchner mit einem grippalen Infekt aufwachte, machte er sich auf die Suche nach einem Doktor: „Jeder Kassenarzt, den ich anrief, meinte, dass er keine neuen Patienten aufnimmt“, erzählt der Linzer.