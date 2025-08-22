Vorteilswelt
Onlinebetrug mit Handys: Verdächtiger (21) ist weg

Oberösterreich
22.08.2025 14:17
Mehrere tausend Euro Schaden soll ein 21-jähriger Serbe bundesweit mit Scheinverkäufen auf einer Internetplattform angerichtet haben. Kriminalbeamte aus dem Bezirk Steyr-Land entlarvten den Nachwuchsgauner. Seither ist er untergetaucht.

Der koordinierte Kriminaldienst des Bezirkes Steyr-Land, genauer die Polizeiinspektionen Großraming und Bad Hall, führte aufgrund von mehreren Betrugsanzeigen auf einer Onlineverkaufsplattform Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter durch.

Ein „Man in the Middle“-Betrug
Im Zuge dieser Ermittlungen konnte schließlich ein 21-jähriger Serbe ausgeforscht werden. Dieser steht im Verdacht, in der Zeit von 10. Dezember 2024 bis zuletzt am 8. Juli 2025 in 21 angezeigten Fällen österreichweit gleichartige Betrugshandlungen (sogenannter „Man in the Middle“-Betrug) im Zusammenhang mit Handyverkäufen mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro durchgeführt zu haben. 

Zur Festnahme ausgeschrieben
Gegen den Verdächtigen besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft. Der Aufenthaltsort des 21-Jährigen ist derzeit unbekannt.

Folgen Sie uns auf