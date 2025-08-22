Onlinebetrug mit Handys: Verdächtiger (21) ist weg

Der koordinierte Kriminaldienst des Bezirkes Steyr-Land, genauer die Polizeiinspektionen Großraming und Bad Hall, führte aufgrund von mehreren Betrugsanzeigen auf einer Onlineverkaufsplattform Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter durch.



Ein „Man in the Middle“-Betrug

Im Zuge dieser Ermittlungen konnte schließlich ein 21-jähriger Serbe ausgeforscht werden. Dieser steht im Verdacht, in der Zeit von 10. Dezember 2024 bis zuletzt am 8. Juli 2025 in 21 angezeigten Fällen österreichweit gleichartige Betrugshandlungen (sogenannter „Man in the Middle“-Betrug) im Zusammenhang mit Handyverkäufen mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro durchgeführt zu haben.



Zur Festnahme ausgeschrieben

Gegen den Verdächtigen besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft. Der Aufenthaltsort des 21-Jährigen ist derzeit unbekannt.