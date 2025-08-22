Auftritt in Linz wird für Leony zum „Heimspiel“

Mit ihrem Hit „Remedy“ gelang ihr endgültig der Durchbruch, auf TikTok hat sie über 900.000 Follower und am heutigen Freitag wird Leony als großer Hauptact beim „Krone“-Fest ab 21.20 Uhr die Fans vor der Hauptbühne mit ihrer Stimme verzaubern.
„Krone“: Du kommst aus Bayern, der Weg nach Linz ist also nicht weit. Werden dich deine Liebsten begleiten?
Leony: Meine beste Freundin wird auf jeden Fall dabei sein. Meine Eltern lassen es sich, wenn ich in Österreich spiele – noch dazu so nahe an daheim – eigentlich auch nicht entgehen.
Fühlst du dich wie eine heimliche Österreicherin?
Ich bin tatsächlich zu einem Achtel Österreicherin, weil mein Opa zur Hälfte aus Österreich stammt. Und wir waren früher mit der Familie mindestens zweimal im Jahr im Urlaub hier. Dadurch fühle ich mich dem Land sehr verbunden und bin immer wieder gerne da. Und ich muss auch sagen, dass die Shows in Österreich jedes Mal top sind.
Du warst erst im März für einen Auftritt in Linz. Hast du damals etwas von der Stadt gesehen?
Ich hab’ tatsächlich gar nichts gesehen. Ich wurde am Vortag bei ,Verstehen Sie Spaß?’ verarscht und war bis 7 Uhr morgens wach. Als wir in Linz angekommen sind, habe ich dann sehr viel geschlafen und am Abend die Show gespielt. Umso mehr freue ich mich, diesmal hoffentlich mehr zu sehen.
Was dürfen die Besucher beim „Krone“-Fest von deiner Show erwarten?
Ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei. Wir spielen die bekannten Songs, haben einen Akustik-Part, ein Dance-Medley – da wird’s dann so richtig zur Party. Ich bin sehr stolz auf die Show und hoffe, dass sie auch in Linz gut ankommt.
Was darf bei einem Auftritt von dir nicht fehlen?
Mein Hund Marlie, die ist bei 99 Prozent meiner Auftritte mit dabei. Vielleicht ein Gläschen Wein oder eine Flasche Sekt für danach zum Anstoßen. Ansonsten sind wir ein sehr bescheidenes Team.
Du hast eine große Fangemeinde, vor allem in den Sozialen Medien teilst du viel von deinem Leben mit deinen Anhängern. Was macht sie so besonders?
Dass sie sich so viel Mühe geben, mir eine Freude zu bereiten. Ich finde das jedes Mal erstaunlich. Bei jeder Show sind Fangruppen da und planen etwas für mich. Ich fühle mich geehrt, ,nur’ weil ich Musik mache, Leute zu haben, die so hinter mir stehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.