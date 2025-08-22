Auftritt in Linz wird für Leony zum „Heimspiel“

Du hast eine große Fangemeinde, vor allem in den Sozialen Medien teilst du viel von deinem Leben mit deinen Anhängern. Was macht sie so besonders?

Dass sie sich so viel Mühe geben, mir eine Freude zu bereiten. Ich finde das jedes Mal erstaunlich. Bei jeder Show sind Fangruppen da und planen etwas für mich. Ich fühle mich geehrt, ,nur’ weil ich Musik mache, Leute zu haben, die so hinter mir stehen.