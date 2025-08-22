Hit-Feuerwerk an Tag 1 vom Linzer „Krone“-Fest

„Goschnrock“ auf höchstem Energielevel

Lange blieben die Mädels aber nicht alleine. Bereits beim Auftakt von Dialekt-Barde Marten stimmte sich eine große Schar an Besuchern auf „eine richtig gute Zeit“ ein. Sandra Hesch bewies, dass sie mehr als ein TikTok-Star ist. Sie malte eingängige Pop-Songs mit großer Gefühlspalette. Das Trio Krautschädl, eine Kultband aus Wels, feierte beim „Krone“-Fest ein fulminantes Comeback, startete seinen rauen „Goschnrock“ auf höchstem Energielevel, Motto: „Heute geht die Welt nicht unter – das gehört gefeiert!“