Was für ein Auftakt

Hit-Feuerwerk an Tag 1 vom Linzer „Krone“-Fest

Oberösterreich
22.08.2025 22:30
Was für ein Auftritt! Mit ihren zahlreichen Ohrwürmern brachte Sängerin Leony die Fans zum ...
Was für ein Auftritt! Mit ihren zahlreichen Ohrwürmern brachte Sängerin Leony die Fans zum Singen und Tanzen.(Bild: Wenzel Markus)

Was für ein grandioser Auftakt des Linzer „Krone“-Fests: Marten, Sandra Hesch, Krautschädl und die Giganten Nazareth und Leony entfesselten ein pulsierendes Hit-Universum über Linz. 

0 Kommentare

Für sie konnte das „Krone“-Fest gar nicht früh genug starten: Vier junge Mädels nahmen schon um 5.30 Uhr samt heißem Tee ihre Plätze auf den Picknickdecken am Urfahraner Marktgelände ein. Für wen sie so zeitig angereist waren? „Natürlich für Leony! Wir sind Riesen-Fans!“, erklärten sie unserem „Krone“-Team, während sie sich den besten Blick direkt vor der Sparkasse OÖ-Hauptbühne sicherten – sage und schreibe knapp 16 Stunden vor dem Auftritt der Sängerin!

Die ersten Fans am „Krone“-Fest (von li.): Eva (15, Hamburg), Lena (15, Hallein), Sophie (15, ...
Die ersten Fans am „Krone“-Fest (von li.): Eva (15, Hamburg), Lena (15, Hallein), Sophie (15, Werfen), Celine (14, Perg).(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Goschnrock“ auf höchstem Energielevel
Lange blieben die Mädels aber nicht alleine. Bereits beim Auftakt von Dialekt-Barde Marten stimmte sich eine große Schar an Besuchern auf „eine richtig gute Zeit“ ein. Sandra Hesch bewies, dass sie mehr als ein TikTok-Star ist. Sie malte eingängige Pop-Songs mit großer Gefühlspalette. Das Trio Krautschädl, eine Kultband aus Wels, feierte beim „Krone“-Fest ein fulminantes Comeback, startete seinen rauen „Goschnrock“ auf höchstem Energielevel, Motto: „Heute geht die Welt nicht unter – das gehört gefeiert!“

Ein Bild sagt mehr als Worte: Tausende Fans feierten den großen Auftritt der Hardrock-Band ...
Ein Bild sagt mehr als Worte: Tausende Fans feierten den großen Auftritt der Hardrock-Band Nazareth als ikonischen Moment – das „Krone“-Fest schrieb Musikgeschichte!(Bild: Wenzel Markus)
Voll in Fahrt: Philipp Sikora, Frontmann von „Krautschädl“.
Voll in Fahrt: Philipp Sikora, Frontmann von „Krautschädl“.(Bild: Wenzel Markus)

Textsicheres Publikum
Das Publikum begann zu beben, zu tanzen und erwies sich bei vielen Refrains als textsicher. Jetzt war die kultige Festivalstimmung vollends gezündet! Anschließend warfen die schottischen Rocklegenden Nazareth ihre Hardrock-Maschine an, zelebrierten treibendes Beatgewitter und saftige Gitarrenriffs. Welthits wie „Dream On“ und „Love Hurts“ wurden zu Mitsing-Hymnen mit Gänsehaut!

andra Hesch bewies am Beginn des Line-ups vollen Einsatz mit ehrlichen Songs!
andra Hesch bewies am Beginn des Line-ups vollen Einsatz mit ehrlichen Songs!(Bild: Wenzel Markus)

Jede Menge Wow-Effekte
Leony, eine der angesagtesten Chart-Queens, lieferte eine Show zwischen Glamour und Ekstase, sorgte mit ihren wechselnden Bühnen-Outfits für jede Menge Wow-Effekte. Was für eine Show!

Love Hurts“ wurde zum kollektiven Mitsing-Moment – Sänger Carl Sentence und Bassist Pete Agnew ...
Love Hurts“ wurde zum kollektiven Mitsing-Moment – Sänger Carl Sentence und Bassist Pete Agnew von Nazareth.(Bild: Wenzel Markus)

Morgen, Freitag, geht’s ab 15 Uhr weiter mit Lika Doss und Help! A Beatles Tribute. Es folgt ein Heimspiel vom Linzer DJ Rene Rodrigezz, ClockClock und Clueso sind die großen Headliner. Wer bisher nicht beim „Krone“-Fest war, hat etwas versäumt. Heute gibt es noch einmal die Chance bei freiem Eintritt!

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

