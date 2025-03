Mehr als nur „herzig“: So erfinderisch sind Tiere

Wissen Sie, was Goffinkakadus am liebsten fressen? Nudeln. Und zwar gut durch, und nicht al dente. Dazu tauchen sie die Pasta ein – nein, nicht in Wasser, sondern in Heidelbeerjoghurt – für den feinen Gaumen. Während wir Menschenaffen mittlerweile ja so einiges zutrauen, ist uns die Genialität anderer Tierarten noch nicht so gegenwärtig. Dabei gibt es hier einiges zu bewundern.