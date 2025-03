„Mister WM“ freut sich über gelungene Probeläufe

„Mit Gargellen, der Buckelpiste am Golm und der Snowboardcrossstrecke am Grasjoch in der Silvretta Montafon, auf der wir voriges Jahr ja bereits zum ersten Mal gefahren sind, haben jetzt schon drei der sechs Veranstaltungsorte bewiesen, dass sie eine gute Wahl für die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard-Weltmeisterschaft 2027 waren“, freut sich Chisi Speckle. „Sehr lässig war zudem, dass schon so viele Zuschauer bei den Europacup-Bewerben in Gargellen und im Februar am Golm mit dabei gewesen sind.“