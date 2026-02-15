Pkw blieb auf Verkehrsinsel hängen

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr auf der L202 in Fahrtrichtung Schweiz. Vermutlich hat der Lenker die Verkehrsinsel einfach übersehen, Alkohol war laut Polizei jedenfalls keiner im Spiel. Während der Mann unversehrt blieb, ist sein Auto erheblich beschädigt worden. Unter anderem rann Öl aus, welches in weiterer Folge von den Einsatzkräften der Feuerwehr Hard gebunden werden musste.