Verkehrsunfall in Hard forderte zwei Verletzte

Zwei Personen verletzt

Zwei Personen zogen sich beim Unfall nicht näher definierte Verletzungen zu und mussten nach der Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der Lustenauerstraße zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel, der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.