Verkehrsunfall in Hard forderte zwei Verletzte

In Hard kam es am späten Samstagabend zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.
Der Crash ereignete sich gegen 23 Uhr auf der Lustenauerstraße. Wohl aus Unaufmerksamkeit ist der Lenker eines Pkw in das Heck eines unmittelbar vor ihm fahrenden Wagens gekracht.
Zwei Personen verletzt
Zwei Personen zogen sich beim Unfall nicht näher definierte Verletzungen zu und mussten nach der Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der Lustenauerstraße zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel, der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.
