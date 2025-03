Hälfte der Butter wird nur noch in Aktion gekauft

„Rund ein Drittel aller Frischeprodukte im Lebensmittelhandel werden in Aktion gekauft“, sagt AMA-Marketing-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipe. Das sei aber ein zweischneidiges Schwert. Denn die Konsumenten erkennen „den Preis sofort, aber man vergisst den Wert der Lebensmittel – die tägliche Leistung unserer Landwirte.“ Es bestehe die Gefahr, dass die Österreicher viel zu viele Nahrungsmittel in Aktion einkaufen, die sie nachher gar nicht essen und wegwerfen. Mutenthaler-Sipek möchte deshalb „auf die Lebensmittelverschwendung hinweisen.“ Wer bewusst nur das einkauft, was er auch verbraucht, könne schließlich auch viel sparen.