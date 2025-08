4:0! Lustenau „zerlegt“ Liefering zum Saisonstart

Vizemeister Admira benötigte eine Halbzeit, um bei Dauerregen in Kapfenberg seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger erhöhte nach der Pause das Tempo und holte sich letztlich verdient drei Punkte. Turgay Gemicibasi brachte die Admira in der 70. Minute per Handelfmeter in Führung. Der KSV, Überraschungsdritter der vergangenen Saison, vergab durch Thomas Maier nur eine Minute später die große Chance zum Ausgleich. Im Finish sorgte Filip Ristanic per Kopf nach Gemicibasi-Eckball für die endgültige Entscheidung (83.).