Europäischer Gerichtshof macht wieder Asylpolitik

Die zwei Asylbewerber aus Bangladesch waren jedenfalls 2024 in einem Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer von der italienischen Küstenwache abgefangen und dann ohne Umweg nicht nach Italien, sondern direkt in die zwei extraterritorialen Abschiebelager gebracht worden, die Italien in Albanien bauen hat lassen. In diesen Lagern sollten sie als Migranten aus einem „sicheren Herkunftsland“ registriert und einem auf wenige Tage verkürzten Asylverfahren unterzogen und dann direkt wieder in ihre Heimat geschickt werden. Das war zumindest der Plan von Regierungschefin Giorgia Meloni.