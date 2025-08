Chaos-Wochenende auf Straße & Schiene steht bevor

„Eines der schlimmsten Stauwochenenden steht bevor!“ – so warnt der deutsche Automobil-Club ADAC vor diesem Wochenende. In den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg haben soeben die Sommerferien begonnen. Somit sind sämtliche Bundesländer Deutschlands in die Ferien gestartet. Und sind ab sofort auf den österreichischen Straßen in den Süden unterwegs.