Rosenbauer-Aufsichtsrat ohne Pierer und Mateschitz

Außerordentliche Hauptversammlung am 1. April

Nachdem die Mehrheitsübernahme seit wenigen Tagen fix ist, änderten sich die Pläne aber offenbar noch einmal. Als Rosenbauer nämlich am Montagmittag zur außerordentlichen Hauptversammlung am 1. April einlud, bei der sich der Aufsichtsrat neu zusammensetzt, ließ man nämlich wissen, dass sich nicht Mark Mateschitz der Wahl in den Aufsichtsrat stellt, sondern Florian Hutter als Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG. Von Stefan Pierer, der zuletzt wegen der Insolvenz bei KTM stark in die Kritik geraten ist, ist in Bezug auf den Rosenbauer-Aufsichtsrat keine Rede mehr.