Pierer tritt ab: „Perfekten Nachfolger gefunden“

Am Abend vor der zweiten Tagsatzung im Zuge des Sanierungsverfahrens am Landesgericht in Ried im Innkreis war bei der KTM AG und der Pierer Mobility AG folgende Rochade bekannt geworden: Eigentümer Stefan Pierer gibt den Job als Vorstandsvorsitzender ab, übergibt die Verantwortung an Gottfried Neumeister, Pierer bleibt aber als Co-CEO bis zum Abschluss des Sanierungsverfahrens.