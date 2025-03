Syrien verkündet Ende von Militäreinsatz im Westen

Großeinsatz „gegen Überreste von Assads Milizen“

Die Kämpfe in der Region Latakia waren am Donnerstag ausgebrochen – und zwar zwischen den Kämpfern der neuen islamistischen Führung und Anhängern des langjährigen Machthabers Assad, der selbst der alawitischen Minderheit angehört. Am Freitag startete die neue Führung einen Großeinsatz gegen „die Überreste von Assads Milizen und deren Unterstützer“.