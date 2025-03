Berichte über „Massaker“ an Zivilbevölkerung

Die mehrheitlich von Alawiten bewohnte Region Latakia ist seit Donnerstag Schauplatz heftiger Gefechte zwischen Kämpfern der neuen Führung und Anhängern des vor drei Monaten gestürzten Machthabers Assad, der ebenfalls der alawitischen Minderheit angehört. Am Freitag verkündete die neue islamistische Regierung in Damaskus den Beginn eines „groß angelegten“ Einsatzes, der auf „die Überreste von Assads Milizen und ihre Unterstützer“ ziele. Die Truppen von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa waren davor heftigen Angriffen ausgesetzt gewesen. Zahlreiche Tote gab es, als Einheiten in einen Hinterhalt gelockt wurden.