So wird das Wetter in Kärnten in der neuen Woche

Wie sehr die Sonne der letzten Tage die Kärntner Gemüter erheiterte, ist an den Fotos unten gut zu sehen. Den herrlichen Blick auf den Villacher Hausberg Dobratsch etwa fing „Krone“-Leserin Dagmar Langmaier mit der Kamera ein. So schön das Wetter am Wochenende war, so trüb und kalt wird es allerdings in der neuen Woche: Ein Feuchtigkeitsschub sorgt für Kälte und Regen.