Wie die Lugners in der Wiener Politik mitmischen

Die Baumeister-Tochter und ihr Ehemann sonnen sich am Society-Parkett im Scheinwerferlicht. Beide sind in der FPÖ verankert. Jacqueline Lugner sitzt in der Chefetage der blauen Wirtschaft. Ihr Gatte will in den Gemeinderat einziehen. Diese Rollen spielen sie in der Partei.