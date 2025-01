Jacky Lugner und Witwe Simone auf Mörtels Spuren

Am 27. Februar findet der Opernball statt. Ohne Richard Lugner. Doch seine Hinterbliebenen führen sein Erbe fort – jeder auf seine Art. Denn während Witwe Simone heiße Tänze aufs Grazer Parkett hinlegte, grinste Stieftochter Jacqueline in München auf einem Ball in die Kameras. Als großes Aufwärmen fürs Staatsgewalze.