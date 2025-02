Mercedes streicht laut Insider Stellen in China

Mercedes-Benz will in China sparen

Nun wurde bekannt: Auch in China könnten Mitarbeitende betroffen sein. Laut einem Insider sollen in den Abteilungen Vertrieb und Autofinanzierung 10 bis 15 Prozent der Stellen wegfallen. Ähnliches sei heuer auch bei IT-Diensten und in der Rechtsabteilung geplant, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.