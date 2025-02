Gewinneinbruch! Autoriese bestätigt Schock-Zahlen

Geschäft in den USA schleppend

Im Dezember war Stellantis-Chef Carlos Tavares mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Zuvor war der Absatz monatelang nur noch schleppend gelaufen, vor allem in den USA; zudem musste der Start mehrerer neuer Modelle wegen Problemen mit der Elektronik verschoben werden. Im September musste der Konzernchef einräumen, dass sein Ziel einer zweistelligen Gewinnmarge in diesem Jahr nicht zu erreichen sei.