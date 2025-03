Für wen es Sinn macht, ein Auto zu abonnieren

Wer Kostensicherheit, Transparenz und Einfachheit schätzt, sei mit einem Auto-Abo gut aufgehoben. „Man steigt ins Auto ein und nach einem Jahr wieder aus – mit der fixen monatlichen Nutzungsgebühr braucht man weder an Ab- und Anmeldung und Winter- oder Sommerreifen noch an Service und Pickerl denken“, so der ocay-Mitgründer.