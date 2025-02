Ex-Bulle Fernando feierte in Brasilien Comeback

Er ist wieder zurück! Fernando hat seine Verletzung überstanden und feierte sein Comeback. Der Brasilianer lief für seinen neuen Klub Red Bull Bragantino beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Ponte Preta 19 Minuten auf. Erst Anfang Jänner trennte er sich offiziell vom österreichischen Bundesligisten Red Bull Salzburg. „Ein ganz besonderer Tag, ein Moment, an dem ich meine Rückkehr aufs Feld hatte. Immenses Glück, das zu tun, was ich am meisten liebe. Möge dies nur der Anfang einer gesegneten Reise sein“, schrieb Fernando nach seinem Comeback am Fußballplatz und seinem Debüt für RB Bragantino.