Ski-Dame tritt zurück und schießt gegen Verband

„Noch kein genauer Plan“

Und sie übt Kritik am Verband: „Das war schon oft unfair. Aber ich habe versucht, nicht zu viel daran zu denken, denn so etwas zieht dich nur runter.“ Auf die Rückendeckung ihres Vaters konnte sie jedoch stets zählen: „Er hat mich von klein auf unterstützt und war auch in den schwierigsten Zeiten immer an meiner Seite.“ Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. „Ich habe noch keinen genauen Plan“, so Tschurtschenthaler.